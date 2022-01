Battlefield 2042 : Steam fait un geste et rembourse un joueur

Ce devait être un épisode magistral capable de relancer la franchise : Battlefield 2042 n'a pas encore rempli son objectif et creuse plutôt du mauvais côté...

La sortie du jeu a été entachée de nombreux bugs, comme on pouvait s'y attendre. Néanmoins, la titre a également déçu par un équilibrage des armes et des véhicules catastrophiques : entre les armes trop puissantes et une balistique très aléatoire, DICE a été contraint de publier plusieurs correctifs en urgence, sans réussi à calmer la gronde des joueurs pour autant.

Le jeu a fait l'objet d'un véritable review bombing sur Steam, et les choses ne se sont pas arrangées avec le lancement des skins payants de Noël. Les joueurs ont ainsi lourdement critiqué le fait que le titre continuait à souffrir de bugs et de problèmes divers alors que les développeurs préféraient sortir des skins payants inutiles... La fréquentation du titre est au plus bas et se présente comme moitié moins que celle de son ainé Battlefield V.

Pour tenter de séduire un peu plus les joueurs, Electronic Arts avait lancé un Week-End gratuit autour du jeu la semaine passée... chose rare pour les titres sortis récemment.

Un joueur a ainsi contacté Steam pour tenter de se faire rembourser le jeu, expliquant qu'il est particulièrement frustré de voir de gros studios prendre l'argent des joueurs tout en livrant un titre non abouti et farci de bugs... Puisque le titre a été acheté plus de 14 jours avant et qu'il a joué plus de 2H, un premier refus a été appliqué.

Mais finalement Steam est revenue sur sa décision et remboursé le joueur... Une faille dans laquelle nombre d'autres joueurs pourraient se lancer. On ne sait pas si Steam compte ainsi procéder à un remboursement massif des joueurs, mais le geste porte un peu plus préjudice à Dice et Battlefield 2042.