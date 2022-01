Battlefield 2042 : vers une bascule au Free To Play pour limiter la casse ?

Electronic Arts en parlait déjà avant le lancement de Battlefield 2042 : proposer un épisode de la franchise en Free To Play à l'image de ce que propose Activision avec Warzone serait probablement envisagé. Le groupe indiquait toutefois que ce ne serait pas pour Battlefield 2042 mais voilà : le jeu est un échec cuisant et l'éditeur cherche un moyen de revenir sur son investissement en catastrophe.

BF 2042 n'a ainsi pas rempli ses objectifs et pour cause : le jeu continue d'être truffé de bugs qui le rendent au mieux, frustrant, et au pire, injouable... De fait, les joueurs ont quitté le navire moins d'un mois après le lancement et même les développeurs de logiciels de triche ont décidé de mettre les voiles...

Récemment, il était annoncé que le subreddit dédié au jeu pourrait fermer prochainement du fait des tensions entre les développeurs et la communauté.

Electronic Arts se retrouve face à une situation complexe qui nécessite des actions radicales. Et selon Tom Henderson, il se pourrait qu'EA choisisse de donner une seconde vie à BF 2042 en le rendant gratuit.

La bascule au Free To Play pourrait permettre de faire revenir les joueurs et de dégager du bénéfice sur la vente d'objets cosmétiques, un modèle largement rentable pour Fortnite, Warzone et d'autres...