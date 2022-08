Battlefield 3 accueille le Reality Mod

Certains mods permettent à d'anciens jeux de s'offrir une nouvelle jeunesse, ou même de montrer le talent de certains développeurs amateurs.

Reality Mod en fait partie et donne une belle leçon à Electronic Arts et Dice en transformant complètement Battlefield 3. Alors même que les derniers épisodes de la franchise n'ont pas séduit le public, BF3 pourrait renouer avec le public.

C'est une équipe de 80 développeurs amateurs passionnés qui ont planché sur le mod au fil de 7 années pour proposer une nouvelle expérience de jeu qui change toute la donne et qui répond justement aux demandes de la communauté de joueurs.

Les joueurs peuvent ainsi déployer eux-mêmes les points d'apparition, les points de ralliement, déployer des ressources sur les FOB, des lanceurs TOW, canons AA, fortifications...

La VOIP a été ajoutée pour faciliter la communication entre les coéquipiers, un chat de proximité...

Mais plus visible : la partie graphique a été lourdement améliorée : nouveaux effets visuels, nouvelle physique, nouvelles textures HD, nouveaux modèles et interface nettoyée. Les cartes sont été corrigées et remaniées avec 5 cartes disponibles, un nouveau système météorologique dynamique et un cycle jour / nuit. La destruction de l'environnement a également été améliorée tout comme l'ensemble des armes et de la balistique.

Les cartes peuvent accueillir jusqu'à 100 joueurs par serveur. Il faudra disposer de BF3 et de l'ensemble des DLC pour pouvoir profiter de Reality Mod qui pourrait véritablement relancer l'intérêt de joueurs pour le titre d'EA, quitte à faire de l'ombre aux jeux plus récents de l'éditeur.