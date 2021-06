Battlefield 6 : l'alpha lancée en juillet

Tom Henderson vient de partager quelques informations concernant le prochain épisode de Battlefield. Des informations qui proviendraient de sources proches de l'équipe de développement du titre.

On sait déjà que Battlefield 6 proposera des événements situés dans un futur proche, sans trop de fioritures ultra high tech. Il s'agira de mettre en scène la prochaine guerre mondiale entre les USA et la Russie.

Selon les fuites, BF6 proposera des cartes permettant d'accueillir jusqu'à 128 joueurs, et comme toujours ces cartes seront dynamiques avec des extensions et réductions de zone de combat à prévoir au fil des parties.

L'Alpha du titre serait lancée en juillet juste après l'annonce du titre par EA prévue dans le cadre de la conférence EA Play 2021.

Le jeu sera proposé sur Xbox Series X , PS5, Xbox One, PS4 et PC d'ici la fin de l'année. EA a déjà précisé que l'épisode disposait de la plus grosse équipe de développement jamais alloué à la franchise.