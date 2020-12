Battlefield 6 : EA pourrait lancer la 3e guerre mondiale

EA a récemment confirmé que Battlefield 6 sortirait l'année prochaine et depuis, les rumeurs vont bon train. La dernière en date évoque des parties en multi à plus de 128 joueurs, mais surtout l'époque qui sera abordée par le titre.

Selon de plus en plus de bruits de couloirs, BF6 pourrait se situer dans un avenir proche, et aborder le contexte d'une 3e guerre mondiale. Dans ce conflit planétaire, on devrait retrouver les forces de l'OTAN face à la Russie.

On devrait ainsi profiter d'un mode campagne qui nous permettra de se plonger dans la peau de différents soldats dans différents pays en guerre. Certaines missions seraient même assez originales pour la série avec par exemple l'infiltration d'un agent du MI6 dans un groupe rebelle d'Europe de l'Est.

Selon le leager William Fichtner, on devrait retrouver les modes de jeu Conquête, Domination, Match à mort en équipe, Grandes opérations ainsi que de l'affrontement en 64 vs 64. Les champs de bataille seraient variés : d'une grande ville américaine aux denses forêts d'Europe.