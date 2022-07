Battlefield : Electronic Arts prépare une nouvelle campagne solo

Electronic Arts recrute actuellement très activement plusieurs développeurs afin de donner un nouvel élan à son titre Battlefield.

La sortie de Battlefield 2042 était annoncée par l'éditeur comme une révolution au sein de la franchise avec l'épisode le plus marquant et abouti de son histoire... Finalement, EA n'a pas menti : Battlefield 2042 aura été le plus gros échec de la franchise et aura marqué les joueurs par ses bugs sans fin...

Aujourd'hui, ce sont moins de 7000 joueurs en moyenne qui se retrouvent chaque jour sur le titre. Lassés des bugs et peu convaincus par les changements opérés au niveau des classes, les fans ont laissé le navire partir sans eux.

Jusqu'ici, Electronic Arts cherchait toutes les excuses du monde pour justifier cet échec, sans faire de réelle introspection... Mais les choses changent et l'éditeur prépare une campagne solo.

Electronic Arts a ainsi récemment créé Battlefield Seattle, un nouveau studio dédié à la création de jeux Battlefield. L'éditeur présente le studio comme un vivier de vétérans de jeux AAA et de passionnés qui puiseront dans l'esprit de la franchise pour en proposer le meilleur.

EA cherche actuellement un Design Director qui devra diriger l'équipe de conception ainsi que la vision conceptuelle d'une nouvelle campagne Battlefield, soit un mode de jeu solo.

Le projet n'en est qu'à ses débuts, il y a donc fort à parier qu'il ne s'agira pas d'offrir une campagne solo à Battlefield 2042 mais une nouvelle expérience entière. On imagine qu'EA mise désormais sur le solo pour convaincre les joueurs, et devrait tenter de recycler le multi en reprenant les bases de 2042.