Battlefield : le PDG d'Electronic Arts évoque la bascule vers le Free-to-play

Andrew Wilson, le PDG d'Electronic Arts a récemment répondu à une question que se posent une partie des actionnaires de l'éditeur, à savoir si une bascule de la franchise Battlefield vers le modèle Free-to-play était envisagée.

Les actionnaires pointent ainsi du doigt le succès insolent d'Activision, le principal concurrent, qui a réussi à transformer Call of Duty en service gratuit capable de rapporter des fortunes en ventes intégrées avec Warzone.

Face au succès incontestable de Warzone, Andrew Wilson a admis que l'idée du Free To Play serait sans doute une suite logique pour Battlefield et qu'elle aurait beaucoup de sens. Malgré tout, ce n'est pas pour tout de suite, puisque le PDG a rappelé que Battlefield 2042 constituait une réinvention de la franchise avec du multi à 128 joueurs, l'intégration du mode Portal avec la gestion de plusieurs anciennes cartes et ambiances...

Reste que le modèle Free to Play permettrait à Battlefield de mieux occuper le terrain et d'engager les studios dans un développement plus progressif, avec du contenu régulier, mais sans la partie de stress du bouclage de dernière minute des grosses productions sur 4 ans ou plus.