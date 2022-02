Bayonetta 3 : mieux vaudra avoir terminé les deux premiers épisodes

Bayonetta 3 a refait surface en marge du dernier Nintendo Direct et confirme l'avancée de son développement, ainsi qu'une partie de son scénario.

Cela faisait quelque temps qu'aucune nouvelle de Bayonetta 3 n'avait été partagée, mais le projet se veut rassurant pour une franchise qui a connu un succès assez vif et qui a livré deux épisodes assez réussis avant de ne presque plus faire parler de lui. On savait qu'un Bayonetta 3 était bien en préparation, mais très peu d'informations ont filtré quant au titre, laissant même penser un temps qu'il avait pu être abandonné.

PlatiniumGames proposera ainsi de nouvelles aventures à la sorcière la plus sexy de l'univers du jeu vidéo. Toutefois, Hideki Kamiya a fait une déclaration assez étrange à IGN Japon : "Je suis sûr que si vous avez joué à Bayonetta et Bayonetta 2, vous trouverez Bayonetta 3 encore plus intéressant. Donc j'espère que vous y jouerez pour vous préparer à la sortie du troisième volet. Je pense que vous allez manque quelque chose si vous n'avez pas joué aux premiers jeux."

En clair, mieux vaudra avoir joué aux deux premiers épisodes pour savourer pleinement le troisième... Toutefois, il ne devrait pas s'agit d'un prérequis absolu pour profiter de Bayonetta 3. Rappelons qu'une compilation rassemble actuellement les deux jeux.