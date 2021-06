Bayonetta 3 n'est pas mort !

La franchise Bayonetta n'est pas morte ! PlatinumGames confirme que le projet est toujours en cours et s'agace de l'impatience des joueurs.

Bayonetta 3 était particulièrement attendu lors du Nintendo Direct de l'E3 2021 et pourtant le titre a surtout brillé par son absence : pas une vidéo, ni photo ou même mot pour confirmer que le projet était bel et bien toujours d'actualité.

Une situation qui a automatiquement entrainé un déluge de rumeurs et critiques sur les réseaux sociaux de la part des joueurs fatigués d'attendre le titre.

Il faut dire que 4 ans après son annonce, les infos concernant Bayonetta 3 sont maigres et PlatinumGames n'est pas non plus un studio connu pour son parcours sans faute : plusieurs titres en développement ont déjà été abandonnés en cours de route.

Hudeki Kamiya, directeur du projet s'emporte ainsi à nouveau face à ces réactions et tacle les critiques non constructives des joueurs. Il s'agace ainsi des remarques des joueurs et rappelle qu'il s'est déjà exprimé quant au développement de Bayonetta 3 il y a peu de temps.

"Je ne suis pas en train de vous dire "croyez-nous", chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est différent de la diffusion de propos stupides."

Reste à savoir si cet agacement ne reflète pas bel et bien une situation complexe, voire des tensions au sein même des relations entre Nintendo et PlatinumGames. En tout état de cause, Hudeki Kamiya avait déjà admis que la communication autour de Bayonetta avait sans doute été lancée trop tôt. L'exemple de Cyberpunk 2077 doit également avoir sa part dans le stress imposé aux studios ces derniers temps.