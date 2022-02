Bouygues Telecom : un nouveau décodeur TV pour Bbox ultym Fibre

Dans le cadre d'une évolution de son offre Bbox ultym en fibre optique, Bouygues Telecom annonce un nouveau décodeur TV Bbox 4K HDR. Il s'agit de l'offre haut de gamme d'accès à Internet avec le modem-routeur Bbox Fibre Wi-Fi 6, et actuellement avec débit descendant de jusqu'à 2 Gbps et montant de 600 Mbps.

Pour le nouveau décodeur TV, Bouygues Telecom souligne un boîtier multimédia plus performant et plus puissant avec des composants de dernière génération, et donc une qualité d'image 4K HDR en plus d'une compatibilité Dolby Digital pour l'audio, ainsi qu'un design plus moderne en meilleure adéquation avec le modem Bbox Fibre Wi-Fi 6.

Dans sa communication, le FAI met notamment en avant un écran couleur (affichage de l'heure, chaîne, miniature du programme, indicateur d'enregistrement), une possibilité de connexion sans fil en plus de la connexion par câble Ethernet, une télécommande Bluetooth infrarouge avec Google Assistant, l'intégration de Chromecast, l'accès au Google Play Store, l'enregistreur TV d'une capacité de 100 heures dans le cloud (200 heures avec option payante).

Avec Salto offert pendant 6 mois

On comprendra aisément et sans surprise qu'il s'agit d'une box Android TV. Elle est équipée d'un processeur Marvell BG4-CT (quadcore Cortex-A53 ARMv8), 3 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne. Un contrôle du direct avec jusqu'à 1 heure de différé s'appuie sur une carte SD de 16 Go. La connectique comprend HDMI, deux ports USB et une sortie S/PDIF.

Avec engagement de 12 mois, l'offre Bbox ultym Fibre est à 28,99 euros par mois pendant un an, puis 46,99 € par mois. Un prix que ne bouge pas avec le nouveau décodeur TV.

Également pour les nouveaux clients Bbox ultym xDSL et Bbox ultym Smart TV, Bouygues Telecom ajoute par ailleurs l'abonnement à Salto offert pendant 6 mois et avec 3 utilisateurs simultanés (puis 6,99 € par mois).