Beelink GTR : le mini PC à petit prix (61Go RAm, 512 Go SSD, AMD Ryzen 7...)

BeeLink est une société chinoise spécialisée dans la fabrication de dongles, de consoles de jeux, de mini PC, etc. Elle a pour ambition d'être innovante, et de bien se positionner sur la créativité et sur la technologie.

Aujourd'hui, on met en avant le miniPC BeeLink GTR 16+512 Go qui est au prix de 676 € au lieu de 719 € sur Amazon avec les codes JS7VMNAC ou WCK87SPZ. Il mesure 16,8 x 12 x 3,9 cm, il affiche de très belles finitions, mais aussi un lecteur d'empreinte pour s'identifier. Au niveau de la connectique, il présente 1 port DC, 6 ports USB 3, 2 ports HDMI, une prise DP et une prise jack. Il est tout à fait possible de lui brancher 4 écrans simultanément. Du côté réseau, il est compatible Wifi 6, Bluetooth 5.0 et possède un port Ethernet gigabit.

Le mini PC BeeLink GTR est propulsé par le processeur AMD Ryzen 7 3750H cadencé entre 2,1 et 3,7 Ghz accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage en SSD dans la version en promotion. On peut lui mettre jusqu'à 64 Go de RAM. Pour finir, il est équipé d'un chipset graphique Radeon Vega 10. Le système d'exploitation Windows 10 Pro est installé sur l'ordinateur.

Actuellement, sur Amazon, le mini PC BeeLink GTR 16+512 Go est au prix de 676 € au lieu de 719 € avec les codes JS7VMNAC ou WCK87SPZ, et la livraison gratuite. Vous pouvez aussi le trouver sur leur site officiel avec le mini PC BeeLink GTR 16+512 Go au prix de 624 € (732$) avec le code STSPXYDB26G8 et la livraison gratuite.