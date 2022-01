Cascade de mini PC à mini prix avec le Beelink U59 et bien d'autres modèles

On n'a pas toujours de la place sur notre bureau ou bien on souhaite installer derrière un ordinateur derrière sa TV pour servir de centrale multimédia : une solution, le mini PC. En voici une sélection à prix réduit.

Pour commencer, faisons un focus sur le mini PC Beelink U59 qui profite d'une belle réduction chez Geekbuying. Ce dernier est ultrapetit (42 x 124 x 113 mm) et il peut s'installer partout. Il est doté d'un processeur Intel Jasper Lake N5095 accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage. Le mini PC est compatible avec les technologies Bluetooth et WiFi.

On trouvera au niveau de la connectique deux ports HDMI, deux ports USB, un port LAN, deux autres ports USB 3, un port de type C et une prise jack. Il est accompagné de deux câbles HDMI et d'un support.

Sur le site de Geekbuying, le mini PC Beelink U59 est au prix réduit de 240 € avec le code BEEMINI2 et la livraison est gratuite depuis l'Allemagne.





D'autres mini PC profitent aussi d'une réduction chez ce commerçant :

Beelink SER3 à 406 € avec le code BEEMINI4 (Ryzen 7, 8 Go RAM, 256 Go SSD)

Beelink SER3 à 499 € avec le code BEEMINI4 (Ryzen 7, 16 Go RAM, 512 Go SSD)

Minisforum UM700 à 516 € avec le code 6FWSKDSK (Ryzen 7, 16 Go RAM, 512 Go SSD)

Minisforum EliteMini X400 à 570 € en vente flash (Ryzen 5, 8 Go RAM, 256 Go SSD)

Minisforum EliteMini X400 à 561 € avec le code BEEMINI3 (Ryzen 5, 16 Go RAM, 512 Go SSD)

Minisforum UM700 à 516 € avec le code 6FWSKDSK (Ryzen 7, 16 Go RAM, 512 Go SSD)



Et n'oubliez pas de consulter nos bons plans dédiés aux soldes d'hiver chez Amazon, Cdiscount, Boulanger, Xiaomi ou encore notre sélection des TOP soldes de la journée.