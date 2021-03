BeMove: faites des économies sur vos factures de gaz et d’électricité !

Les prix du gaz et de l'électricité ne cessent d’augmenter tous les ans, comme avec la dernière augmentation du 1er mars 2021 ou le prix du gaz a grimpé de 5,7%. De quoi pousser de nombreux Français à porter une plus grande attention à ces dépenses.

C’est pour contrer ces augmentations que de nombreuses sociétés et associations (UFC Que Choisir,..) ont ainsi eu l'idée de regrouper les achats pour permettre de réaliser des économies. BeMove est une de ces solutions, et propose d'obtenir des tarifs très avantageux pour réaliser des économies allant jusqu’à 20% sur le prix réglementaire, soit 270 € par an sur les factures de gaz et d’électricité. Forte de ses 17 ans d’ancienneté, la société BeMove cherche continuellement à améliorer le pouvoir d’achat des Français. L’entreprise négocie les dépenses essentielles des ménages. Offres d’électricité, de gaz, box internet, forfaits mobiles et assurances, rien n’est laissé de côté pour en faire profiter au maximum ses clients.

Si vous souhaitez réduire vos factures d’énergie, et notamment d’électricité, BeMove a obtenu 2 offres d'énergie avec une remise de jusqu'à -20% sur vos factures d'électricité et de gaz. En fonction de votre consommation, vous pourrez ainsi économiser jusqu'à 270 euros par an. Une bonne nouvelle dans un contexte de hausse des prix permanente de l’énergie.

BeMove a ainsi distingué 2 offres :

Une pour les foyers qui consomment uniquement de l’électricité : -18% sur le prix du kWh

Une pour les foyers qui ne souhaiteraient changer que leur contrat de gaz : -20% sur le prix du kWh

Ces offres sont utiles pour réaliser des économies importantes sur le long terme. Les remises sont sur le prix du kWh hors taxes d’électricité ou/et de gaz des tarifs réglementés d’EDF (tarif bleu) ou d’Engie de mars 2021.

En souscrivant à l'une des deux offres présentées ici le changement de fournisseur est purement administratif. Il n'y aura pas de coupure, votre compteur ne changera pas donc pas besoin de faire venir un technicien et vos distributeurs restent Enedis pour l'électricité et GRDF pour le gaz. Tout cela sans aucuns frais !

Pour obtenir plus d'information gratuitement et sans engagement sur l'une de ces offres vertes (gaz ou électricité), il vous suffit de vous rendre sur cette page et d’entrer votre adresse email, la phase d'inscription se termine le 31 mars 2021. Vous recevrez alors immédiatement un email avec tous les détails.

Pour permettre au fournisseur de retrouver facilement votre compteur, il ne vous sera demandé uniquement que votre PDL (Point de Livraison, numéro de compteur pour l’électricité) ou votre PCE (Point de Comptage et d’Estimation, numéro de compteur pour le gaz) que vous trouverez sur vos factures actuelles.

Vous n’aurez plus ensuite qu’à valider votre souscription, le fournisseur s’occupera alors de tout, même de la résiliation de votre ancien fournisseur. À noter que cette offre étant sans engagement, vous pouvez changer à nouveau de fournisseur quand vous le souhaitez, et ce gratuitement.