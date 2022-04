Bethesda : 3 jeux offerts sur Steam

C'est l'heure de la grande migration pour Bethesda : le studio abandonne son launcher au profit de Steam et offre 3 titres pour marquer le coup.

Le rachat de Bethesda par Microsoft a accéléré les projets au sein de l'éditeur, mais aussi initié quelques changements. Fin février, la marque annonçait l'abandon de son propre launcher, une plateforme jugée lente et peu ergonomique pour les joueurs.

Bethesda va migrer l'ensemble de son catalogue de jeux sur la plateforme Steam, une opération qui est déjà célébrée par la mise à disposition gratuite de trois titres phares de la marque.

Sur Steam, il est ainsi possible de récupérer trois jeux de Bethesda sans dépenser un centime : The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls II Daggerfall ainsi que Wolfenstein Enemy Territory.

Certes, ce ne sont pas les jeux les plus récents du studio, mais le geste est toutefois louable.