Bethesda confirme Fallout 5

On n'attendait pas vraiment d'annonce aussi tôt : Bethesda a confirmé que Fallout 5 était déjà envisagé.

Todd Howard, le producteur exécutif de Bethesda a fait une annonce assez inattendue et confirmé que Fallout 5 était bel et bien prévu, mais pas forcément déjà en développement.

Les joueurs attendent déjà beaucoup de Bethesda pour les années à venir, notamment du côté de Starfield récemment repoussé au premier semestre 2023, ainsi que de The Elder Scrolls VI dont la date de sortie reste inconnue...

Deux projets particulièrement importants qui ont de quoi occuper les équipes du studio, et pourtant il apparait que Fallout 5 est déjà envisagé. Todd Howard a ainsi rappelé que The Elder Scrolls VI était toujours en phase de préproduction, mais cela n'empêche pas de voir au-delà, et ce sera donc un nouvel épisode de Fallout qui suivra.

Tout cela nous renvoie finalement assez loin sur le calendrier : il faudra de 4 à 6 ans pour produire et sortir The Eleder Scrolls 6, puis autant pour Fallout 5 qui devrait ainsi sortir dans une petite dizaine d'années, à moins que Microsoft ne choisisse de doper les effectifs et les moyens de Bethesda d'ici là.

Bethesda aura ainsi quelques années pour tirer les leçons de Fallout 76 qui reste comme le plus gros échec de la franchise.