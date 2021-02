Bethesda et Xbox : Microsoft tiendra une conférence en mars

Microsoft joue la carte du teaser et annonce un événement signé à la fois Xbox et Bethesda pour mars.

Microsoft nous donne rendez-vous le mois prochain afin d'évoquer le rachat de Bethesda.

Rappelons que Microsoft a confirmé le rachat de ZeniMax Media l'année dernière, le propriétaire de Bethesda et des studios associés. Le rachat doit être validé par la Commission européenne le 5 mars prochain et l'événement de Microsoft devrait être l'occasion de confirmer la situation, mais aussi d'évoquer ce qui découlera de ce rachat.

Lorsque l'annonce du rachat avait été faire, Phil Spencer, le directeur de la division Xbox annonçait qu'il ne s'agissait pas d'un rachat visant à bloquer les portages des jeux Bethesda sur les autres plateformes. Microsoft indiquait ainsi plus globalement que les divers rachats opérés sur les studios de développement ces dernières années ne serviraient pas à verrouiller les titres sur Xbox, du moins pas à 100%.

Néanmoins, on peut s'attendre à ce que Microsoft se serve des grands studios tels que Bethesda comme d'un levier en fonction de la situation du marché. Les grosses franchises pourraient rester une exclusivité au moins temporaire à l'environnement Xbox .

L'événement Bethesda et Xbox du mois prochain devrait ainsi être l'occasion pour Microsoft de se prononcer sur les prochains titres des studios, et peut être de lever un peu plus le voile sur le prochain Elder Scrolls.