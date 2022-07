Beyond Good & Evil 2 refait parler de lui

Alors que l'avenir du projet était menacé par la vague de départs au sein d'Ubisoft, Beyond Good & Evil 2 refait surface.

Après quelques teasers sous la forme de vidéos, Beyond Good & Evil 2 plongeait dans le cyber cosmos.

Le titre qui nourrit beaucoup d'espoir du fait qu'il s'agit d'une franchise mythique et très populaire est ainsi quasiment tombé aux oubliettes. Ubisoft a arrêté toute communication autour du jeu et pire encore, suite aux différents scandales de harcèlement sexuel au sein des différents studios, le directeur du jeu prenait la porte, laissant supposer que le projet avait bien des chances d'être abandonné...

Mais finalement, il semblerait que le titre soit toujours d'actualité selon les informations relayées par le journaliste Tom Henderson.

Selon les informations partagées, le titre serait ainsi toujours bien en développement et il aurait même récemment franchi une étape clé puisque le jeu en entamerait des "tests externes" dans le courant de ce mois de juillet. Le studio récoltera ainsi différents retours sur le gameplay, le contenu, l'histoire, l'ambiance, la musique pour continuer dans ce sens ou retravailler ce qui le doit.

Ces tests seraient également plus poussés que ce qu'Ubisoft fait habituellement : une session par semaine pour récolter rapidement le plus d'avis possible.

Ubisoft a bien mentionné le jeu lors d'une réunion avec les investisseurs au milieu d'Avatar, Skull & Bones, Star Wars et les remakes de Prince of Persia et Splinter Cell..