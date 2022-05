Trois vélos électriques à petit prix avec le fat bike GOGOBEST GF300 et les Bezior M1 Pro et M2 Pro

Le beau temps est vraiment de retour ! Une superbe occasion de s'équiper avec des vélos électriques performants. Nous avons en sélectionné trois pour vous avec le fat bike GOGOBEST GF300 et les Bezior M1 Pro et M2 Pro.

Commençons avec le vélo électrique de type fat bike GOGOBEST GF300 qui bénéficie d'une très belle baisse de prix.

Composé en alliage d'aluminium pour un poids de 38 kg, il est capable de supporter une charge maximale de 120 kg. Son moteur affiche une puissance de 1000 W permettant des pointes à 35 km/h et de prendre des pentes jusqu'à 35°.

Ses roues mesurent 20" x 4" et nous notons à l'arrière la présence d'un frein à disque. Le vélo électrique est doté d'un écran LCD qui permet d'afficher l'autonomie, la vitesse et le kilométrage effectué. Pour finir, il intègre une batterie de 12,5 Ah offrant une autonomie de 100 km en assistance électrique.

Vous pouvez précommander le vélo électrique GOGOBEST GF300 qui est proposé au prix réduit de 1150 € avec le code 9DWE87 avec une expédition gratuite depuis l'Europe à partir du 25 mai. A noter que l'antivol MOTOCYCLE BIKE est offert avec l'achat du vélo.



Passons maintenant au vélo de ville Bezior M1 Pro qui profite également d'une belle réduction sur le site de GOGOBEST.

Le vélo est équipé de roues de 27,5 x 2,25", il est doté d'un moteur de 500 W qui permet d'atteindre une vitesse de croisière de 25 km/h. Nous notons aussi la présence d'une batterie amovible de 12,5 Ah qui permet de vous accompagner sur un trajet de 100 km. Sa structure en aluminium permet de supporter une charge de 120 kg au maximum. Vous avez la possibilité aussi de choisir le mode assistance électrique ou le 100 % électrique. Pour finir, vous profiterez d'un dérailleur de la marque Shimano qui vous offre 7 vitesses.

Le vélo de ville Bezior M1 Pro est au petit prix de 1005 € avec le code 5HJMPCWNB7K3 et la livraison gratuite rapide depuis l'Europe via UPS.





Finissons avec le Bezior M2 Pro, un vélo de ville.

Il possède les mêmes caractéristiques que le modèle précédent. Comme ce dernier, il est équipé d'un écran LCD qui indique votre vitesse, les kilomètres parcourus, l'état de la batterie. Il vous sera aussi utile pour allumer vos lumières. De plus, l'écran est waterproof. Nous noterons aussi là l'arrière comme à l'avant, la présence de freins à disque qui sont également équipés sur le M1 Pro. La différence se fera sur la taille avec une hauteur de roue de 26".

Sur GOGOBEST, le vélo de ville Bezior M2 Pro est au tarif de 1005 € avec le code 5HJMPCWNB7K3 et la livraison rapide et gratuite depuis l'Europe via UPS.