Le vélo électrique VTT BEZIOR X1000 en forte promotion

Notre bon plan du jour concerne le vélo électrique de la marque BEZIOR X1000 qui est un VTT (vélo tout terrain) proposé actuellement au prix réduit de 1216,99 € avec le code JC3Z86W99EK1.

Ce dernier est équipé d’une batterie Panasonic 48V 12.8Ah permettant une autonomie jusqu'à 100 km selon les modes (temps de charge de 4 à 6 heures), et d’un moteur de 1000 W permettant d'atteindre une vitesse maximale de 40 km/h avec des pentes allant jusqu'à 35°. Il possède un engrenage en étoile intégré qui améliore efficacement le taux de conversion de puissance de la batterie et éviter une perte d’énergie excessive. Il améliore ainsi l’autonomie et les performances en montée. Signalons qu'il supporte un poids maximal de 200 kg avec un cadre en aluminium intégral.

Le VTT BEZIOR X1000 dispose d’un mode d’assistance intégré à 5 niveaux avec jusqu'à 27 vitesses différentes (plateaux). La détection de la puissance et de la vitesse des pédales permet d’améliorer le confort de conduite de façon automatique. Il est équipé de pneus larges de 26 pouces pour une absorption efficace des chocs.

Enfin, il intègre un grand écran LCD de 5 pouces, étanche (norme P54), qui affiche différentes informations comme la vitesse, la direction, la batterie...

Il s'agit également d'un vélo pouvant être plié, d'un poids de 25 kg, idéal pour une personne de 1,65m à 1,90 m. Enfin il intègre un frein à disque hydraulique hors tension ZOOM H875.

Vous pourrez acheter le vélo électrique VTT BEZIOR X1000 au prix réduit de 1216,99 € avec le code JC3Z86W99EK1 au lieu de 1898,99 € avec une livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours via UPS.