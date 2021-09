BEZIOR X1500 : le vélo électrique tout terrain surpuissant en forte promotion, mais aussi le X1000

Notre bon plan du jour concerne le vélo électrique tout terrain BEZIOR X1500 qui est proposé au prix réduit de 1246 € avec le code WIIB3273.

Entièrement en alliage d'aluminium, ce VTT électrique est surmonté de deux grosses roues de 26 x 4" pour une parfaite stabilité. Sa structure permet de le plier pour pouvoir le ranger et le transporter plus facilement. Déplié, il mesure 85 x 105 x 79,5 cm pour un poids de 31 kg, et est capable de supporter un poids de 200 kg. Sur le guidon, on trouve un écran LCD IP54 qui affiche le niveau de la batterie, la vitesse et le nombre de kilomètres effectués. Le VTT BEZIOR X1500 dispose d’un mode d’assistance intégré à 5 niveaux avec jusqu'à 27 vitesses différentes (plateaux)

Grâce à son moteur puissant de 1500 W, vous aurez la possibilité d'aller à une vitesse maximale de 40 km/h et le vélo est capable de monter une pente de 38°. À l'avant comme à l'arrière, le BEZIOR X1500 possède des freins à disque hydrauliques et des amortisseurs. Côté autonomie, le vélo est équipé d'une batterie Panasonic de 12,8 Ah offrant une balade de 100 km sans le recharger en mode assistance et de 45 km en mode 100% électrique.

Le vélo électrique tout terrain BEZIOR X1500 est proposé au prix réduit de 1246 € avec le code WIIB3273. A noter qu'un casque est offert à l'achat. La livraison est gratuite depuis l'Europe en quelques jours via UPS.



Le modèle juste en dessous, le BEZIOR X1000, possède une batterie identique, mais avec une différence sur la puissance du moteur qui passe à 1000 W et permet donc de prendre des pentes de 35°, ce qui est déjà pas mal ! Comme le précédent vélo, il est pliable et est idéal pour des personnes mesurant entre 1,65 m et 1,90 m.

Le vélo électrique BEZIOR X1000 est aussi proposé en réduction au prix de 1280 € avec le code JC3Z86W99EK1, avec également un casque offert et la livraison gratuite depuis l'Europe avec UPS.