BFMTV arrive sur Twitch et déchaine la haine des joueurs

L'arrivée de BFMTV sur Twitch se veut particulièrement mouvementée : la chaine TV d'information en continu a récemment créé son propre canal de diffusion sur la plateforme se streaming dédiée aux joueurs, mais ces derniers n'ont pas franchement été très accueillants.

Pour la toute première émission de la chaine animée par Margaux de Frouville, cheffe du service Santé de BFMTV, on a pu assister un une avalanche d'insultes de la part des viewers.

L'émission a été suivie par 22000 spectateurs et une bonne partie n'a pas hésité à proférer insultes, menaces, propos sexistes et obscénités. Des propos qui ont inondé les commentaires et que Margaux de Frouville a ignoré autant que faire se peut pour se concentrer sur le peu de véritables questions qui parvenaient sur le chat.

Il se pourrait que le groupe à l'origine de la situation provienne des forums de jeuxvideo.com puisque la veille du live, on pouvait y trouver un topic appelant justement à agir pour défendre leur "dernier bastion". Par ailleurs, certains joueurs non affiliés à ce groupe ont simplement partagé leur mécontentement quant à l'opportunisme malsain de BFMTV, une chaine qui n'a jamais véritablement mis en avant le jeu vidéo et plus largement fait preuve de condescendance et critiques non fondées envers le secteur.