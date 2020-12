BIG RED : SFR relance son forfait mobile IMBATTABLE avec 200 Go à 15 € par mois !

Après le Black Friday il y a trois semaines, RED relance son forfait mobile le BIG RED qui constitue tout simplement la meilleure offre de l'année pour l'opérateur avec 200 Go de données mobiles à seulement 15 € par mois, le tout sans engagement et sans condition de durée.

Surprise, après le Black Friday, RED by SFR relance son forfait mobile Le BIG RED qui constitue probablement le meilleur forfait mobile de l'année.

RED propose ainsi un forfait mobile proposant 200 Go de data affiché à seulement 15 € par mois, sans variation de prix dans le temps et sans engagement. Cette promotion est valable jusqu'au 20 décembre 2020 et nul doute qu'elle devait faire nombre d'heureux !

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne

La carte SIM à 10 € lors de la commande



Et du côté de la concurrence signalons de nombreuses offres avec un forfait Free Mobile 80 Go de data à 12,99 € par mois pendant 12 mois, un forfait mobile 80 Go à 15,99 € chez Sosh ou bien encore les forfaits mobiles 80 et 100 Go à 14,99 € et 19,99 e ou le forfait 5G 130 Go à 24,99 € de Bouygues chez B&You !