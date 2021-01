Dernier jour pour le forfait mobile RED 200 Go à 15 € par mois !

Cest donc le dernier jour pour profiter du extrêmement intéressant forfait mobile de REDà savoir un forfait mobile contenant 200 Go de data affiché à seulement 15 € par mois, mais vous trouverez également pour information un forfait mobile 60 Go à 13 € par mois. Les deux forfaits sont sans engagement et sans variation de prix dans le temps. La promotion est valable jusqu'à ce soir, le 19 janvier 2021 .

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 60 ou 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 9 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne

La carte SIM à 10 € lors de la commande



Et pour ceux qui sont à la recherche d'un forfait mobile pas cher, signalons également le nouveau forfait mobile à 5 euros par mois avec 1 Go de données mobiles aussi bien en France qu'en Europe et qui inclut les appels, SMS/MMS illimités depuis la France et l'Europe.



Et du côté de la concurrence vous trouverez de nombreuses offres avec un forfait Free Mobile 60 Go de data à 9,99 € par mois pendant 12 mois, un forfait mobile 70 Go à 14,99 € chez Sosh ou bien encore les forfaits mobiles 60 et 100 Go à 12,99 € et 14,99 € ou le forfait 5G 130 Go à 24,99 € de Bouygues chez B&You !