BIG RED forfaits mobiles : SFR 60 Go à 13 € et 200 Go à 15 € par mois !

Soyons clairs, la guerre est lancée en 2021, les prix changent tous les jours, et chaque acteur se répond du tac au tac au niveau des offres. Bref, depuis quelques minutes, vous avez accès à un nouveau forfait mobile disponible chez RED avec 60 Go de data à seulement 13 €, en plus de celui proposé avant-hier à 200 Go pour 15 € qui reste d'actualité. Une réponse aux mouvements de Bouygues Télécom et de Free aujourd'hui même.

Ces derniers jours il fallait suivre dans le domaine des forfaits mobiles tant la bataille est âpre entre principalement RED chez SFR, B&You chez Bouygues Télécom et Free Mobile, qui ne cessent de proposer de nouveaux forfaits ou d'ajuster ceux existants afin de contrer les actions de leurs adversaires. Le seul bon côté positif à cette guerre rangée est qu'elle profite au consommateur qui peut disposer de plus pour moins cher !

Du côté de RED vous avez donc depuis quelques minutes accès à deux forfaits mobiles, celui proposé avant-hier avec un forfait mobile contenant 200 Go de data affiché à seulement 15 € par mois, mais aussi maintenant un forfait mobile 60 Go à 13 € par mois. Les deux sont sans variation de prix dans le temps et sans engagement. Cette promotion est valable jusqu'au 15 janvier 2021 .

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 60 ou 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 9 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne

La carte SIM à 10 € lors de la commande



Découvrir les forfaits mobiles Le BIG RED 60 Go à 13 euros et 200 Go à 15 euros par mois



Vous trouverez toujours le nouveau forfait mobile à 5 euros par mois avec 1 Go de données mobiles aussi bien en France qu'en Europe et qui inclut les appels, SMS/MMS illimités depuis la France et l'Europe.



Et du côté de la concurrence signalons de nombreuses offres avec un forfait Free Mobile 60 Go de data à 9,99 € par mois pendant 12 mois, un forfait mobile 70 Go à 14,99 € chez Sosh ou bien encore les forfaits mobiles 40 et 100 Go à 12,99 € et 14,99 € ou le forfait 5G 130 Go à 24,99 € de Bouygues chez B&You !