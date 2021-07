BIG RED et Very B&You : c'est reparti pour des forfaits mobiles à des prix IMBATTABLES !

RED by SFR et Bouygue Télécom ont décidé de relancer leurs deux opérations promotionnelles EXCEPTIONNELLES avec 3 forfaits mobiles à des prix imbattables !

Les deux opérateurs mobiles nationaux se livrent une guerre acharnée à coup d'opérations spéciales pour le plus grand bonheur des consommateurs, et de leur portefeuille !

Commençons par Bouygues Télécom qui propose son offre Very B&You avec 3 forfaits mobiles à des prix ultras attractifs :

Ces forfaits sont tous sans engagement et sans augmentation de prix après 1 an.

Les forfaits Very B&You 100 Go et 160 Go intègrent en prime l'option gratuite B.tv offerte pendant 1 mois (70 chaînes de télévision en illimité sur votre mobile).

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimité en France métropolitaine

en France métropolitaine 160, 100 ou 5 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine

de données mobiles utilisables en France métropolitaine dont respectivement 15, 15 ou 0 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM



Passons ensuite à RED by SFR qui propose avec son opération spéciale Le BIG RED un forfait mobile 200 Go de data à seulement 15 € par mois, un forfait mobile 100 Go à 12 € par mois, et enfin un forfait 5 Go à 5 €. Ces forfaits sont tous sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement.

Ces forfaits comprennent tous :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 5, 100 ou 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 8 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



RED propose également un forfait 5G 130 Go à 24 € par mois, avec appels illimités et 15 Go depuis l'Europe.



Du côté de la concurrence signalons les offres de Sosh avec 80 Go à 14,99 € par mois, Free Mobile avec 80 Go à 9,99 € par mois et enfin Cdiscount avec ses forfaits 5 Go à 2,99 € ou 130 Go à 7,99 € par mois.