Forfaits mobiles BIG RED by SFR : 200 Go à 15 € par mois ! Mais aussi 100 Go à 13 € ou 5 Go à 5 € !

Oyez oyez c'est le retour du BIG RED chez RED by SFR qui nous propose notamment un super forfait mobile sans engagement avec pas moins de 200 Go de données mobiles à seulement 15 € par mois, et pas que la première année !

C'est donc RED qui fait bouger les choses dans le domaine des forfaits mobiles avec le retour de son forfait Le BIG RED qui n'est disponible que très rarement et plutôt durant les grands événements type Black Friday ou autres. Une bonne occasion donc à ne pas rater.

Vous avez donc accès à deux forfaits mobiles, un forfait mobile contenant 200 Go de data affiché à seulement 15 € par mois, et également un forfait mobile 100 Go à 13 € par mois. Les deux sont sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement. Attention, cette promotion très courte n'est valable que jusqu'au 15 avril 2021 .

Ces forfaits comprennent :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 100 ou 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 12 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne

La carte SIM à 10 € lors de la commande



A noter également la présence d'un forfait mobile à prix mini avec le forfait à 5 euros par moi proposant 5 Go de données mobiles aussi bien en France qu'en Europe et qui inclut les appels, SMS/MMS illimités depuis la France et l'Europe.



Et du côté de la concurrence signalons de nombreuses offres avec un forfait Free Mobile 70 Go de data à 9,99 € par mois pendant 12 mois, 2 forfaits mobiles 40 et 80 Go à 12,99 € et 15,99 € chez Sosh ou bien encore les forfaits mobiles 60, 100 et 160 Go à 12,99 €, 14,99 € et 19,99 € de Bouygues chez B&You !