Le BIG RED prolongé avec des forfaits mobiles de FOLIE de 5 à 200 Go pour 5 à 15 € par mois !

RED a décidé d'enfoncer le clou et de continuer à faire (très) mal à la concurrrence en prolongeant de quelques jours sa très rare opération promotionnelle Le BIG RED (update : Bouygues Télécom vient de faire de même pour ses offres Very B&You).

Pour rappel vous aurez le choix parmi trois forfaits mobiles en fonction de la quantité de données mobiles désirée ou tout simplement du prix. On trouve ainsi pour commencer un forfait mobile contenant 200 Go de data affiché à seulement 15 € par mois plutôt destiné aux gros consommateurs de contenus sur internet, puis un second forfait mobile avec 100 Go à 12 € par mois et enfin pour ceux qui ne veulent pas dépenser trop un forfait petit prix 5 Go à 5 €. Tous sont sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement. Attention, cette promotion très courte n'est valable que jusqu'au 28 juin 2021 au soir.

Ces forfaits comprennent tous :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 5, 100 ou 200 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 8 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



Les forfaits mobiles Le BIG RED

RED a également prolongé jusqu'au 27 juin son offre RED Deal associant un forfait 100 Go à 15 € par mois avec un iPhone 8 reconditionné offert.



Au niveau de la concurrence vous trouverez de nombreuses offres avec les forfaits mobiles B&You de Bouygues Télécom 5 Go à 4,99 €, 100 Go à 11,99 € et 200 Go à 14,99 € par mois, Sosh 60 Go et 100 Go à respectivement 13,99 € et 15,99 € par mois, Free Mobile 80 Go à 9,99 € par mois et enfin Cdiscount avec son forfait 200 Go à 9,99 € par mois.