Forfaits mobiles RED : le retour du BIG RED avec 3 forfaits à prix REDUITS !

RED propose depuis ce matin sa célèbre opération promotionnelle Le BIG RED avec toujours trois forfaits mobiles très intéressants proposés à des prix imbattables ! Vous aurez le choix entre 5 Go, 100 Go et 200 Go de data !

Le BIG RED est donc de retour depuis ce matin chez RED by SFR avec des tarifs très intéressants sur 3 forfaits mobiles, une bonne occasion de changer d'opérateur !

RED propose toujours 3 forfaits mobiles (4G) :



Ces forfaits sont sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps, et cette offre n'est disponible que jusqu'au 25 avril.

Ces forfaits incluent classiquement les appels et SMS/MMS en illimité en France métropolitaine et dans l'Union européenne et différentes quantités de données mobiles à l'étranger (roaming), respectivement pour les 3 forfaits ci-dessus 6 Go, 14 Go et 17 Go.

A noter que si vous souhaitez avoir accès à la 5G, le forfait 100 Go passe à 18 € par mois, et le 200 Go à 20 € par mois.

Les forfaits mobiles Le BIG RED



Signalons chez la concurrence les offres de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 11,99 € par mois, de Sosh et ses 2 forfaits 60 Go et 80 Go à 13,99 € et 14,99 € par mois, ou Cdiscount et ses 3 forfaits 20 Go, 80 Go et 140 Go à 4,99 €, 6,99 € et 9,99 € sans oublier bien entendu Bouygues Télécom qui devrait modifier ses offres dans la journée pour s'adapter à celles de RED.