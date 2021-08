Le BIG RED de SFR revient avec 4 forfaits mobiles A PRIX IMBATTABLES de 5 à 200 Go !!!

RED by SFR fait sa rentrée en relançant son offre BIG RED avec pendant seulement trois jours 4 forfaits mobiles de 5 à 200 Go à des prix cassés ! C'est le moment de craquer !

Depuis hier les offres de "rentrée" déferlent de la part de tous les e-commerçants, et les opérateurs mobiles n'y échappent pas comme en atteste ce matin RED qui relance pendant quelques jours son opération spéciale Le BIG RED avec 4 forfaits mobiles proposés à des prix d'exception.

Au menu vous aurez, pour les gros consommateurs de data, un forfait mobile proposant 200 Go de data à seulement 15 € par mois. Mais vous trouverez aussi deux forfaits intermédiaires avec d'une part un forfait mobile 100 Go à 12 € par mois et un forfait 80 Go à 10 €. Enfin pour ceux qui n'ont qu'un petit budget, ou qui ne surfent que peu, vous trouverez un forfait 5 Go à 5 €.

Ces forfaits sont bien entendu tous sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement. Cette promotion n'est valable que 3 jours, jusqu'au 26 août au soir, donc ne tardez pas !

Ces forfaits comprennent donc :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 5, 80, 100 ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 10, 8 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne

SFR Cloud 100 Go inclut pour stocker et accéder à tous vos documents partout en toute sécurité.



A noter que RED propose également un forfait 5G, avec 130 Go à 24 € par mois, appels illimités et 15 Go en roaming avec également l'option SFR Cloud 100 Go offerte.



Découvrir les forfaits mobiles Le BIG RED



Signalons que Bouygues Télécom propose encore pour la journée seulement ses offres Very B&You avec 3 forfaits mobiles 5 Go, 100 Go et 200 Go à respectivement 4,99 €, 11,99 € et 14,99 € mais ce dernier ne devrait pas tarder à réagir à l'offensive de RED et à ajuster / prolonger ses offres. Vous trouverez également chez Sosh 2 forfaits 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois, chez Free Mobile un forfait 80 Go à 10,99 € par mois et enfin chez Cdiscount 3 forfaits de 5 à 200 Go pour de 1,99 € à 9,99 € par mois !