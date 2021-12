BIG NOËL RED uniquement aujourd'hui : 2 forfaits mobiles 100 Go à 10 € et 200 Go à 12 € ! A NE PAS RATER !!

C'est parti pour Le BIG NOËL RED mais uniquement aujourd'hui avec deux fantastiques promotions à ne pas rater chez RED : un forfait mobile 100 Go de data à 10 € et un superbe 200 Go à 12 € seulement ! La très (très) bonne affaire de cette fin d'année.

L'opérateur mobile SFR fête Noël en beauté avec sa filiale RED by SR qui lance uniquement aujourd'hui son opération spéciale Le BIG NOËL RED avec des prix quasi jamais vus.

RED propose ainsi 2 superbes forfaits mobiles :



A noter également un forfait spécial 5G avec 130 Go de data à 24 € par mois et également un forfait 200 Mo à 5 € mais guère intéressant.

Ces forfaits sont comme d'habitude sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps. Attention, les deux premiers ne sont valables que jusqu'à ce soir 23 décembre 2021 donc ne tardez pas !

Les deux forfaits 100 Go et 200 Go incluent les appels et SMS/MMS en illimité en France métropolitaine et dans l'Union européenne et respectivement 14 Go et 17 Go de data à l'étranger.



Découvrir les superbes forfaits mobiles Le BIG NOËL RED



Et du côté de la concurrence signalons de nombreuses offres avec par exemple le forfait mobile Free Mobile 90 Go à 10,99 € par mois, Sosh avec ses 3 forfaits 20 Go, 50 Go et 100 Go à 9,99 €, 12,99 € et 15,99 € par mois, les quatre forfaits Cdiscount Mobile 5 Go, 60 Go, 130 Go et 200 Go entre 3,99 € et 9,99 € par mois sans oublier les 2 superbes forfaits mobiles Very B&You de Bouygues Télécom 100 Go et 200 Go de data à respectivement 9,99 € et 12,99 €.