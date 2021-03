Bill Gates explique pourquoi il préfère les smartphones Android à l'iPhone

Bill Gates, l'ancien patron de Microsoft est actuellement en pleine campagne médiatique afin de mettre en avant son livre "Comment éviter un désastre climatique". Cofondateur d'une des marques les plus puissantes au monde, ses interviews sont particulièrement suivies et quand ce dernier explique pourquoi il préfère les smartphones Android plutôt que l'iPhone, tout le monde est aux aguets.

Rappelons-le pourquoi de la question : Clubhouse n'est actuellement disponible que sur iOS et c'est justement sur le service que Bill Gates était interviewé. On pouvait ainsi se demander si le milliardaire avait retourné sa veste pour adopter un iPhone... Visiblement, il n'en est rien puisque ce dernier confirme sa préférence pour Android.

Pour lui le choix suit une logique de productivité : "Certains fabricants Android préinstallent les logiciels de Microsoft et cela me facilite beaucoup la tâche. Ils sont plus flexibles sur la façon dont le logiciel s'intègre au système d'exploitation. C'est donc à ce type de service que j'ai fini par m'habituer".

Parmi les fabricants qui ont des contrats avec Microsoft et préinstallent les services de la marque américaine, le plus connu est Samsung. Il a donc fort à parier que le smartphone de Bill Gates est un Galaxy S21. D'ailleurs Samsung devrait prochainement déployer Quick Share sur Windows 10 pour faciliter un peu plus les échanges de fichiers entre smartphone et PC.