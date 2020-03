Bill Gates quitte le conseil administratif de Microsoft

Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a annoncé se retirer du conseil d'administration du groupe pour se concentrer un peu plus sur ses actions caritatives.

Cela fait plusieurs années que Bill Gates n'est plus le patron de la société qu'il avait créé, Microsoft. Longtemps connu comme le dirigeant de la marque, il s'était placé en retrait sans pour autant quitter le conseil d'administration de la société.

Mais cette fois, c'est fait : Bill Gates a annoncé souhaiter se consacrer un peu plus de sa fondation et se retirer cette fois définitivement de Microsoft en quittant le conseil d'administration.

Il avait créé la société en 1975 avec Paul Allen et faisait partie du conseil depuis 2014. En 2000, il avait déjà cédé sa place de directeur à Steve Ballmer pour ne rester que président de Microsoft, avant de céder à nouveau sa place en 2014 à Satya Nadella.

Bill Gates va donc désormais se consacrer uniquement à son association caritative via la Fondation Bill et Melinda Gates. Le milliardaire est actuellement un des plus grands donateurs au monde.