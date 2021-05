Biomutant : pas de 4K native sur PS5 en raison de problèmes techniques

Les joueurs de PS5 ne seront pas aussi bien lotis que ceux sur Xbox Series X avec la sortie de Biomutant. Le titre qui est disponible depuis aujourd'hui ne sera ainsi proposé en 4K native que sur la console de Microsoft, du moins pour l'instant.

THQ Nordic a expliqué il y a quelques jours que des problèmes techniques frappent la version PS5 du titre et qu'en conséquence, il ne sera jouable qu'en 1080p upscalée en 4K. L'éditeur a désactivé la 4K native de la version commerciale du titre sur PS5.

Malgré tout, le problème devrait être corrigé au fil d'une mise à jour qui pourrait être diffusée dans les semaines ou mois prochains. Rappelons également que la version de Biomutant disponible dès aujourd'hui correspond aux versions PS4 et Xbox One qui fonctionneront via la rétrocompatibilité sur les consoles next gen. Les versions Next Gen du titre seront pour leur part proposées à une date qui reste encore inconnue.