Bioshock 3D : le jeu mobile refait surface

Bioshock fait partie de ces franchises très populaires qui sont plus ou moins tombées dans l'oubli pour une raison inconnue. Si les joueurs sont très demandeurs d'une suite, aucun volet n'a succédé à BioShock Infinite depuis 2013.

Finalement ce n'est qu'en 2019 que 2K Games officialise travailler sur Bioshock 4, mais sans aucune date de sortie disponible, ni aucun communiqué depuis.

Aujourd'hui c'est un titre assez particulier qui refait surface. Car peu après le lancement du tout premier Bioshock en 2006 sortait également Bioshock 3D, un titre lancé sur mobile. On parle bien là de téléphone mobile et non de smartphone, avec des graphismes pixelisés, des animations bien saccadées et un potentiel ultra limité... Et finalement, si le titre est sorti, il n'a jamais été réellement achevé avec seulement 4 niveaux proposés et la promesse jamais tenue d'en proposer davantage.

Or, depuis quelques jours, on voit le titre revenir sur YouTube, mais avec du contenu inédit et des graphismes un peu plus propres que le titre d'origine. Le lead designer du projet initial a confirmé que la vidéo présentait bien les niveaux développés par Tridev à l'époque, sans pouvoir confirmer qu'il s'agisse des versions définitives.

Impossible de savoir comment le youtubeur a pu mettre la main sur ces niveaux jamais publiés ni si une version complète du titre peut finalement sortir sous l'impulsion de fans.

En attendant, il faudra se contenter des rumeurs concernant Bioshock 4.