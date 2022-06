Le Bitcoin chute lourdement, les mauvaises nouvelles se poursuivent

Le Bitcoin a de nouveau connu un week-end difficile en perdant son socle des 30 000 dollars qu'il tenait depuis plusieurs jours. Sous l'effet d'un rapport soulignant l'impact conséquent de l'inflation sur l'économie US ces prochains mois, la monnaie virtuelle a décroché et s'est retrouvée brièvement sous les 25 000 dollars (-10%) avant de se récupérer sur ce nouveau palier.

La confiance est érodée après l'effondrement de Terra / Luna et la suspension des retraits sur la plate-forme crypto Celsius ne contribuent pas à la renforcer pour le moment.

Incertitudes maintenues sur les cryptomonnaies

La monnaie virtuelle tend à suivre l'évolution des marchés et des indices boursiers qui restent marqués par la hausse des prix et le chamboulement du secteur de la high-tech dont la folle croissance durant la pandémie vient de trouver un plateau.

Les autres cryptomonnaies ne sont pas à la fête non plus avec une chute de 12% de la valeur de l'Ether ou un recul de 11% du Dogecoin. L'évolution du marché reste incertaine et certains observateurs voient le Bitcoin sous les 20 000 dollars prochainement tant que rien ne semble stopper l'inflation et ses conséquences sur l'économie.