La technologie Bitcoin débarque à Hollywood grâce aux rivaux de Mark Zuckerberg

La saga des frères Winklevoss

Les frères Winklevoss sont des jumeaux entrepreneurs qui ont fréquenté les bancs de l’université de Harvard au côté de Mark Zuckerberg. Ils avaient confié à leur camarade le développement d’un « réseau social », terme encore inconnu à l’époque. Las, Zuckerberg a préféré filer avec l’idée et créer Facebook de son côté. Les frères Winklevoss, eux, se sont retrouvé le bec dans l’eau. Au terme d’un procès, les Winklevoss ont récupéré 65 millions de dollars, une somme pas si élevée que cela quand on la compare à la valeur de Facebook en 2020 : 54 milliards de dollars.

Photo par Noam Galai/Getty Images pour TechCrunch via Wikimédia Commons (CC BY 2.0).

L’incroyable percée du Bitcoin

Heureusement, les frères ont eu un instinct plus sûr pour leur investissement suivant. Ils ont utilisé une partie de l’argent récupéré à Facebook pour investir dans le Bitcoin en 2013, soit une période où l’actif était largement inconnu et ne valait qu’une centaine de dollars.

En 2020, les achats de Bitcoin sont devenus un investissement courant. Comme l’explique Cryptonaute.fr, on peut maintenant acheter du BTC simplement avec une carte bancaire ou son compte PayPal. Et les grandes plateformes d’achat comme Coinbase ou Binance sont également arrivées sur le devant de la scène. Mais à l’époque, le pari des Winklevoss a été vu comme une véritable folie.

Et pourtant… Quatre ans après leur achat, la monnaie électronique Bitcoin explose et frôle les 20 000 dollars. Les jumeaux deviennent alors milliardaires. En juin 2020, le BTC frôle les 10 000 dollars. Cela permet aux frères Winklevoss de continuer à profiter d’une fortune considérable. Ils l’ont en partie utilisée pour financer d’autres projets liés aux crypto-monnaies, qu’on peut retrouver dans ce portrait.

Un film hollywoodien pour recréer la saga

Un film existait déjà sur la première partie de cette incroyable saga. Le long-métrage The Social Network met en scène la bataille perdue par les frères Winklevoss lors de la création de Facebook. Mais leurs aventures en terre cryptographique n’avaient pour l’instant pas été portées à l’écran.

Ce sera chose faite, puisque le best-seller Bitcoin Billionnaires, qui avait été particulièrement apprécié dans le monde de la Tech, sera adapté en film. À l’inverse de The Social Network, les jumeaux auront un droit de regard et pourront s’assurer qu’ils sont présentés de manière favorable. Le producteur sera Ben Silverman, qui a déjà produit plusieurs succès dont Lego Movie 2. On ne connaît pour l’instant pas plus de détails sur le réalisateur ou sur le budget prévisionnel du long-métrage.

Nul doute en tout cas que le film sera suivi avec intérêt dans le monde de la Tech, où les jumeaux Winklevoss font parfois figure de prophètes. Et si on peut regretter que l’adaptation du livre ne permette pas de critique impartiale de ces deux figures, le film devrait quand même être passionnant et révéler les dessous d’une révolution technologique encore méconnue.