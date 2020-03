Les monnaies virtuelles ont perdu près de 100 milliards de dollars en valeur en 24 heures

Les cryptomonnaies ont connu un épisode de forte baisse de leur valeur, et dans un laps de temps très court, avec le passage à l'état de pandémie du coronavirus et la fermeture des frontières US aux visiteurs européens.

La chute s'est prolongée dans la nuit pour le Bitcoin jusqu'à descendre vers 4000 dollars avant une reprise un peu au-dessus de 5000 dollars. Avec un plongeon de 40% de leur valeur, les monnaies virtuelles ont perdu 93,5 milliards de dollars de valeur en l'espace de 24 heures, rapporte CNBC.

Elles suivent les mêmes tendances que les grandes Bourses mondiales avec cette crainte généralisée d'un coup d'arrêt de l'économie mondiale et d'une récession dont les conséquences sont difficiles à appréhender et qui rendent les placements incertains.

Si la Chine et la Corée du Sud, principaux foyers initiaux, semblent voir ralentir la progression des contaminations, l'Italie est totalement confinée et plusieurs pays européens, dont la France, pourraient suivre des restrictions plus ou moins similaires pour endiguer ce qui est officiellement devenu une pandémie.

Dans ces conditions de très haute incertitude, difficile de faire jouer aux cryptomonnaies un rôle de valeur refuge observé précédemment dans d'autres crises de moindre intensité.

Comme pour l'effondrement des valeurs en Bourse, certains y voient logiquement une opportunité pour renforcer leur portefeuille à moindre coût...et en anticipant donc une remontée de la valeur du Bitcoin à plus long terme.