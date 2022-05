Le Bitcoin au plus bas depuis juillet

Après une belle remontée vers 40 000 dollars la semaine dernière, le Bitcoin a amorcé une redescente rapide qui le place désormais sous les 33 000 dollars, un niveau bas qui n'avait plus été vu depuis juillet 2021.

La monnaie virtuelle n'est plus qu'à 50% de sa valeur record du mois de novembre et a vu son recul s'accentuer depuis quelques jours. Il réagit aux tendances à la baisse des gros indices américains, tels que le Dow Jones et le Nasdaq qui ont subi de gros creux en fin de semaine dernière.

Le Bitcoin n'est pas le seul à souffrir et d'autres cryptomonnaies comme l'Ether ont également connu un coup de froid mais dans une moindre mesure (-5%). Les monnaies virtuelles tendent à suivre les évolutions des valeurs du secteur des technologies et les nouvelles n'ont pas été très bonnes ces dernières semaines, avec pour beaucoup la fin de l'effet de la pandémie se traduisant par une baisse de l'utilisation de services très sollicités dans le cadre des confinements.

Les observateurs n'observent pour le moment pas de signes qui pourraient stopper la chute de la valeur du Bitcoin mais s'attendent à un possible rebond cette semaine, dans la foulée d'une reprise en main du marché tech.

Les attentes se portent sur une fourchette de variation entre 30 000 et 38 000 dollars cette semaine, note CNBC, mais le passage sous le seuil des 33 000 dollars peut contribuer à fragiliser la confiance et entretenir le mouvement à la baisse.