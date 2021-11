La fin du Bitcoin en Europe? L'inquiétude monte

L'avenir du Bitcoin n'est pas tout rose. Alors que la Chine a stoppé les opérations de minage sur son territoire, les autorités suédoises accusent la cryptomonnaie d'être trop énergivore. L’agence suédoise de protection de l’environnement et l'autorité de supervision financière suédoise vise donc la méthode de minage pour valider les Bitcoins.

L'autorité souhaite plus précisément l'interdiction de la méthode de minage à forte consommation d'énergie appelé "proof of work", sans interdire les autres méthodes.

The "proof of work" est un processus qui met en concurrence des mineurs pour valider des transactions. Une méthode qui vérifie tous les blocs présente beaucoup d'avantages, mais surtout deux gros inconvénients : la lenteur de l'action, mais aussi et surtout sa surconsommation électrique.

C'est cette méthode la Suède veut voir totalement disparaître. Mais il existe bien sûr d'autres méthodes comme le "lightning network". Cette dernière permet de garder la qualité du niveau de validation, mais diminue le nombre de fois où le "proof of work" est utilisé, ce qui engendre une consommation électrique moins élevée.

Une autre méthode est mise sur le devant pour faire d'énormes économies, elle se nomme "preuve d'enjeu". Elle permet une économie de 99,95% de la consommation d'énergie au détriment toutefois de la sûreté proposée par la méthode "proof of work". Affaire à suivre.