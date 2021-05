Bitcoin : le cours chute à 45 000 dollars après les tweets d'Elon Musk

Après avoir contribué aux valeurs record du Bitcoin en début d'année en quelques tweets et investi plus d'un milliard de dollars via Tesla, Elon Musk a fait plonger le cours, toujours en quelques tweets.

Après avoir encensé le Bitcoin en début d'année, ce qui a entraîné un cycle de records de sa valeur et annoncé avoir investi pour plus d'un milliard de dollars via son enteprise de conception et production de véhicules électriques Tesla, le milliardaire Elon Musk a fait brutalement plonger le cours de la même façon : en quelques tweets.

Estimant dorénavant que le Bitcoin est un gouffre énergétique dont l'image ne colle pas aux efforts de réduction de la consommation des énergies fossiles portés par le constructeur automobile, l'homme d'affaires a pris ses distances avec la monnaie virtuelle.

Le Bitcoin, dans une position attentiste depuis plusieurs semaines, a vu sa valeur s'effriter pour descendre de son palier de 55 000 dollars vers 45 000 dollars durant le week-end.

L'abandon du Bitcoin comme moyen de paiement pour Tesla et l'hypothèse selon laquelle l'homme d'affaires aurait déjà cédé les Bitcoins achetés quelques mois auparavant ont conduit à une baisse immédiate de la valeur, seulement stabilisée par l'affirmation que Tesla avait conservé l'essentiel de ses Bitcoins.

Ces effets de hausse et de baisse en quelques tweets mettent à vif les nerfs des investisseurs et rappellent la nature très volatile du cours et sa forte sensibilité aux effets d'annonce, ce qui peut aussi faire craindre des manipulations de cours.

Cette interrogation peut aussi se poser vis à vis du Dogecoin, dont les tweets à répétition d'Elon Musk ont fait s'accroître la valeur de façon vertigineuse sans avoir d'autre intérêt (au moins pour le moment) que spéculatif, mais dont la valeur dépend en partie de l'humeur du moment et des déclarations du milliardaire.