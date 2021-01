Le Bitcoin à 33 000 dollars pour bien commencer l'année

Le Bitcoin a démarré fort la nouvelle année en passant le cap des 30 000 dollars samedi 2 janvier 2021 et en continuant de grimper ensuite pour se retrouver vers 33 000 dollars.

La poursuite de l'ascension était plus ou moins attendue et continue une poussée démarrée en octobre 2020, notamment lorsque Paypal a adoubé la cryptomonnaie et décidé de l'utiliser.

Le record de décembre 2017 à plus de 19 500 dollars est désormais très largement dépassé et la question qui se pose est maintenant de savoir quand le coup d'arrêt aura lieu et avec quelle intensité.

Toutefois, les observateurs restent optimistes et espèrent le maintien de la spirale ascendante dans la mesure où de nombreux investisseurs restent encore à distance de la cryptomonnaie (et des autres monnaies virtuelles), constituant un vivier qui pourrait alimenter encore sa croissance pendant un certain temps.

Si la crainte d'une chute violente du cours peut encore freiner les ardeurs, à l'image de ce qui s'était passé juste après le record de fin 2017, faisant retomber le cours à quelques milliers de dollars, le contexte n'est plus le même et le soutien de grands investisseurs devrait modérer le recul du cours lorsqu'il se manifestera.