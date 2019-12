Le Bitcoin repasse sous les 7000 dollars, la faute à l'arnaque PlusToken ?

La remontée du Bitcoin vers ses records de 2018 ne sera sans doute pas encore pour cette année, malgré une belle remontée sur le premier semestre 2019. Le cours ne cesse de se replier depuis l'été pour redescendre sous la barre des 7000 dollars, après avoir surfé un temps au-delà des 10 000 dollars.

L'une des causes du désengagement des investisseurs et spéculateurs viendrait de la mise en évidence de l'arnaque chinoise PlusToken, révélée justement cet été. Promettant des retours sur investissement faramineux, elle s'assimilait en fait à une escroquerie de type pyramide de Ponzi, avec incitation à recruter de nouveaux membres, et qui aurait englouti quelque 2 à 3 milliards de dollars en bitcoins et ethers.

C'est du moins la conclusion qu'en tire le spécialiste de l'analyse de la blockchain Chainalysis en suggérant, sans pouvoir complètement le démontrer du fait , que les cessions volumineuses de cryptomonnaies issues de PlusToken ont contribué à faire baisser la valeur du Bitcoin et de plusieurs monnaies virtuelles dans son sillage.

Plusieurs personnes ont été arrêtées cet été dans le cadre de cette fraude mais des fonds continuent de faire l'objet de transactions sur certaines plates-formes, tout en restant difficiles à tracer du fait de stratégies consistant à les éparpiller dans une multitude de portefeuilles avant de les reconstituer dans de nouveaux portefeuilles.