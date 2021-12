Bitdefender met fin à son antivirus gratuit

À partir du 1er janvier 2022, l'antivirus gratuit Bitdefender Antivirus Free Edition pour Windows ne sera plus disponible. Pour les utilisateurs existants, un support technique sera proposé jusqu'au 30 juin 2022. Toutefois, l'éditeur roumain de solutions de sécurité indique que l'antivirus gratuit ne pourra plus être utilisé.

En tant qu'expert en cybersécurité, Bitdefender déconseille vivement de laisser un PC sans protection à l'avenir. De quoi aiguiller vers sa solution payante Bitdefender Total Security, avec une promotion à la clé la première année pour les utilisateurs concernés qui veulent restés avec le même type de protection.

Une telle proposition est faite dans un email adressé aux utilisateurs de Bitdefender Antivirus Free Edition. Bitdefender y fournit également quelques explications.

" La décision d'abandonner un produit n'est jamais facile à prendre. C'est particulièrement vrai lorsqu'un produit est aussi populaire que l'a été notre produit gratuit ces dernières années. Depuis le début de 2020, nous avons dû faire face à d'immenses changements dans notre industrie. Ils ont bouleversé nombre de nos plans de développement de produits. Malheureusement, Bitdefender Antivirus Free Edition a été victime de ces changements. "

Sur son site, Bitdefender dit se concentrer sur le développement de produits avec une protection multiplateforme, et ajoute que son antivirus gratuit ne répond plus à ses normes les plus élevées.