Plus de 94 000 bitcoins volés en 2016 sur Bitfinex ont été saisis

Le département de la Justice des États-Unis a annoncé l'arrestation à New York d'un couple - Ilya Lichtenstein et Heather Morgan - qui est soupçonné de blanchiment de cryptomonnaies volées. Le butin émane du piratage en 2016 de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex.

Sur les près 120 000 bitcoins dérobés sur Bitfinex, les États-Unis ont été en mesure de saisir au couple et récupérer plus de 94 000 bitcoins qui ont aujourd'hui une valeur de 3,6 milliards de dollars. Lors du piratage de Bitfinex, c'est l'équivalent de 72 millions de dollars qui avait été dérobé (4,5 milliards de dollars aujourd'hui) par le biais de plus de 2 000 transactions non autorisées.

De telles transactions avaient envoyé les bitcoins volés vers un portefeuille numérique sous le contrôle de Ilya Lichtenstein et sur lequel 94 000 bitcoins sont restés.

Follow the money via la blockchain

" Au cours des cinq dernières années, environ 25 000 des bitcoins volés ont été transférés du portefeuille de Lichtenstein via un processus complexe de blanchiment d'argent qui s'est terminé par le dépôt d'une partie des fonds volés sur des comptes financiers contrôlés par Lichtenstein et Morgan ", écrit le ministère américain de la Justice.

Les autorités américaines ont pu suivre des transactions sur la blockchain. Des bitcoins volés auraient été utilisés pour acheter de l'or et des jetons non fongibles NFT.

The Record souligne qu'un mandat de perquisition sur l'un des comptes de stockage cloud de Lichtenstein a permis de trouver un fichier contenant des adresses de cryptomonnaies en lien avec le piratage de Bitfinex et leur clé privée correspondante, donnant alors accès aux fonds qui y étaient stockés et ont donc été saisis.