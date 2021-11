BlaBlaCar : les faux profils multiplient les arnaques

Depuis quelques semaines, un nombre grandissant d'utilisateurs rapportent avoir fait l'objet d'une arnaque via la plateforme de covoiturage Blablacar.

Si vous êtes un utilisateur de Blablacar, le service qui facilite le covoiturage entre les particuliers, il convient de se montrer prudent.

De faux profils multiplient ainsi des annonces pour partager des trajets à bas coût et attirer les utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur répond à l'annonce, cette dernière est annulée au dernier moment, l'objectif étant simplement de récupérer le numéro de téléphone de la victime qui est ensuite contactée via WhatsApp.

Hello @BlaBlaCar_FR pour infos voici un msg whatsapp que jai reçu de la part d’un arnaqueur après avoir tenté de réserver une place dans son véhicule. Jai immédiatement signalé la personne sur votre application. Au cas où vous ne seriez pas au courant de cette méthode d’arnaque. pic.twitter.com/uwUxwRMgV5 — Martin E. (@Ungrandcafe) October 27, 2021

Le créateur du faux profil annonce ainsi sur WhastApp qu'un problème de réservation a eu lieu sur Blablacar et qu'il convient de s'arranger via une nouvelle annonce. Un lien est transmis à la victime, qui renvoie vers une copie du site de BlaBlacar et qui propose à l'utilisateur de payer, avec un détournement des informations bancaires à la clé.

Blablacar rappelle que pour plus de sécurité, il est important de ne jamais utiliser d'autre moyen de paiement que celui proposé par la plateforme.