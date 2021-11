Black Forfait mobile - RED TORPILLE le marché : 100Go à 10€, 200Go à 12€ et... 300Go à 14€ !!!!

C'est le Black Friday et, soyons honnêtes, RED fait véritablement très (très) fort en proposant tout simplement des offres jamais proposées, que ce soit en termes de positionnement tarifaire, mais également en termes de quantité de données mobiles.

Pour cette opération Black Forfait, RED propose 3 forfaits mobiles assez dingues :

Je dois avouer que RED nous a bluffés sur ce coup...

Comme d'habitude, ces forfaits sont sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps. Attention, ils ne sont disponibles que jusqu'à 29 novembre 2021 au soir, donc, compte tenu de leurs intérets évidents, ne tardez pas et foncez !

Ces forfaits incluent tous les appels et SMS/MMS en illimité en France métropolitaine et dans l'Union européenne et différentes quantités de data à l'étranger, respectivement 12 Go, 15 Go et 15 Go.



Le Black Forfait chez RED



Et du côté de la concurrence signalons Free Mobile et son forfait 80 Go à 9,99 € par mois, Sosh et ses forfaits 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois,ou encore Cdiscount et ses forfaits 5 Go, 70 Go et 130 Go à 3,99 €, 5,99 € et 9,99 € par mois sans oublier Bouygues Télécom et ses 3 forfaits Black Friday 50 Go, 100 Go et 200 Go à 11,99 €, 12,99 € et 14,99 € qui ne devrait pas tarder à réagir, probablement demain matin.