Les meilleures offres du jour la veille du Black Friday 2020 (OnePlus 8 Pro,Galaxy S20+ 5G ..)

Le bon plan du jour concerne le smartphone OnePlus 8 Pro qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un poinçon pour le capteur photo frontal. Cet écran donne une résolution de 512 ppi. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce 8 Pro exploite un SoC Snapdragon 865 avec 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go d'espace de stockage interne.

Au niveau de la photographie, ce smartphone OnePlus propose un capteur frontal de 16 mégapixels et à l'arrière on retrouve quadruple capteur photo avec un module principal de 48 mégapixels, un module ultra grand angle de 48 mégapixels, un module téléobjectif de 8 mégapixels et un module avec filtre de couleur 5 mégapixels. Enfin, le OnePlus 8 Pro est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec charge rapide et charge sans fil.

Le smartphone OnePlus 8 Pro est actuellement à 699 € dans sa version 128 Go, au lieu de 899 € chez Amazon !





Voici la liste des meilleures promotions que vous pourrez trouver sur internet aujourd'hui :



Routeur 4G+ TP-Link à 85 € au lieu de 134 € (Amazon)





