AliExpress explose le Black Friday (Mi Pad 5 286€, trottinette Mi 3 378€, AirPods Pro 179€, Redmi 9A 70€)

C'est parti pour le Black Friday chez AliExpress!!! Le site avait dévoilé déjà les prix pour le Black Friday et vous aviez la possibilité de le mettre dans votre panier, et aujourd'hui, les prix et les bons de réduction sont actifs dès 9 h et valable jusqu'au 30 novembre 9h. Donc, il ne reste plus qu'à valider les produits que vous avez mis de côté en rajoutant les bons de réduction.

Vous trouverez ci-dessous les principales pages où vous trouverez les meilleurs bons plans afin de vous aider dans votre choix :



Voilà tous les codes accessibles dès maintenant, ne vous en privez pas :

6 € dès 40 € d’achat avec le code BFAE06

8 € dès 50 € avec le code BFAE08

11 € dès 70 € avec le code BFAE11

15 € dès 110 € avec le code BFAE15

22 € dès 149 € avec le code BFAE22

30 € dès 199 € avec le code BFAE30

45 € dès 299 € avec le code BFAE45

60 € dès 399 € avec le code BFAE60

Voici quelques catégories d'AliExpress à ne pas rater :



Et notre sélection des meilleurs bons plans du Black Friday chez AliExpress. La plupart des objets sont expédiés de France et gratuitement :

Apple

Ecouteurs AirPods 3 à 157 € au lieu de 199 € avec le code BFAE22

AirPods Pro à 179 € au lieu de 279 € avec le code SDFRN191





Xiaomi

HUAWEI

Écouteurs HUAWEI Freebuds Pro à 88 € au lieu de 200 € avec le code BFAE11





POCO

OnePlus

Roborock

Dreame

realme

realme Pad 4+64 Go à 189 € avec le code SDFRN191





70mai



D’autres promotions sont disponibles sur Amazon qui lance son Black Friday pour 48h de folies ou encore Geekbuying qui fait aussi son Black Friday avec de grosses réductions sur son site.