Black Friday : des promos jusqu'à -46% chez Aukey (webcam, adaptateur USB, écouteurs sans fil ...)

Aukey lance à son tour son Black Friday chez Amazon avec de fortes promotions sur des accessoires pour ordinateurs mais aussi des écouteurs sans fil avec réduction active du bruit et d'autres encore.

Le bon plan du jour concerne le lancement du Black Friday par Aukey qui propose ses produits chez Amazon. A vous les promotions sur une sélection de produits high-tech alors n'attendez plus et profitez de réductions de prix allant jusqu'à -46 % !

Attention, ces offres sont valables jusqu'au 7 décembre 2020 ! (Black Friday et Cyber Monday)

Vous trouverez ci-dessous notre sélection de produits que vous pourrez trouver en promotion :

Faisons un focus sur les écouteurs Bluetooth avec réduction active du bruit affichés à seulement 43 €.

Ces derniers possèdent la technologie d'annulation active du bruit avec des écouteurs qui peuvent détecter et annuler jusqu'à 28 dB de bruit ambiant.



Ils offrent un temps de lecture de 35 heures, ou 7 heures de musique et appel en une seule charge avec l’ANC désactivée (4,5 heures avec l’ANC activée), tandis que l’étui de chargement étend cette durée à 35 heures.

Ils disposent de la charge rapide en USB-C qui permet de charger complètement le boîtier de charge en 120 minutes.

Chaque oreillette dispose de deux microphones pour une qualité optimale et ils sont résistants à l’eau IPX5, idéal pour les entraînements et les joggings intenses.

Les écouteurs Bluetooth avec réduction active du bruit sont affichés à 43,19 € au lieu de 59,99 € grâce au coupon 36OWMJYP.