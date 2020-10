Le Black Friday est le rendez-vous incontournable en France, découvrez les produits les plus recherchés

Croyez-le, c’est le moment idéal pour acheter ses cadeaux de Noël avant l’augmentation des prix qui survient généralement dès la fin du mois de novembre sur les produits Tech et sur les jeux & jouets. Selon une étude d'Idealo, vous découvrirez la liste des réductions moyennes pour les catégories les plus populaires et les meilleures promos pour chacune de ces catégories. Le comparateur révèle également les produits les plus recherchés par les Français en amont du Black Friday en France pour l’année 2020 qui se déroulera pour rappel le vendredi 27 novembre 2020.

Le résultat correspond à ce qui est attendu, les Français semblent au rendez-vous pour les articles qui représentent un investissement coûteux comme les smartphones, les téléviseurs, les aspirateurs et les équipements informatique ou de loisirs. On constate également que la tendance des Français à s’équiper en baskets se poursuit depuis le confinement. L’étude menée par le comparateur révèle également que les internautes, qui profitent du Black Friday pour obtenir les meilleures offres, profitent souvent de réductions plus importantes que lors des autres événements.

En analysant le volume de la demande concernant les produits phares pour lesquels les utilisateurs ont activé le plus d'alertes prix sur idealo entre le 13 septembre et le 13 octobre 2020, ce dernier démontre que les internautes cherchent à surveiller l’évolution des prix de leurs articles favoris et peut-être futurs cadeaux de Noël. On retrouve ainsi la liste des produits les plus surveillés (100 étant le taux de surveillance maximum) :